85 yıllık gıda devi konkordato talebinde bulundu! Mahkeme kararını verdi

1940 yılında Ankara'da kurulan ve 1992'de Ankara sınırlarını aşan Özel Gıda konkordato talebinde bulundu.

Günlük 200 ton üretim kapasitesine sahip gıda devi, 10 bin metrekarelik arsa üzerinde patates ve kuru soğan işleme tesisleriyle hizmet veriyor.

Ancak şirket yaşadığı mali sorunlar nedeniyle Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

3 ay geçiçi mühlet verildi

Özel Gıda ve Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortakları Ali Özel, Refik Özel ve Berkay Özel’in konkordato talebi mahkemece değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucunda, şirket ve ortaklarına 20 Ekim 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Konkordato talebinin kesin mühletle sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin duruşma ise 21 Ocak 2026 tarihinde saat 14.15’te yapılacak.