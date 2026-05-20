86 şubesini kapatan restoran zinciri iflas koruması istedi

ABD’de faaliyet gösteren aile restoran zinciri Shari’s, mali kriz nedeniyle büyük darbe aldı. Zincirin sahibi Lena Brands LLC’nin Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvuru yaptığı bildirildi. Şirketin 10- 50 milyon dolar arasında borcu bulunduğu belirtildi.

4 bin kişi çalışıyordu

1978 yılında kurulan Shari’s, bir dönem ABD’nin kuzeybatısında 95 restorana ve yaklaşık 4 bin çalışana sahipti. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve müşteri kaybı şirketin küçülmesine yol açtı.

Şirketin iflas sürecinden önce 86 şubesini kapattığı ortaya çıktı. Özellikle Oregon eyaletindeki tüm restoranların geçen yıl aniden faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre zincir; kira borçları, tahliye davaları, ödenmeyen faturalar ve vergi sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Bazı restoran sahiplerinin şirkete karşı dava açtığı aktarıldı.

Enflasyon restoran sektörünü vurdu

ABD restoran sektöründe pandemi sonrası yükselen enflasyonun ciddi baskı oluşturduğu belirtiliyor. Verilere göre işçilik ve gıda maliyetleri 2019’dan bu yana yüzde 35 arttı. Menü fiyatlarındaki yükseliş ise müşterilerin restoran harcamalarını azaltmasına neden oldu.

Shari’s’in en büyük rakiplerinden biri olan Denny’s’in ABD genelinde 1200’den fazla şubesi bulunuyor. Ancak sektörde yalnızca küçük zincirler değil, büyük markalar da baskı altında.