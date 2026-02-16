87 yıllık gurme market küçülüyor: 5 şubesinden 3'ünü kapatacak

ABD’de artan yaşam maliyetleri ve tüketici davranışındaki köklü değişim, köklü perakende markalarını zor durumda bırakmaya başladı. 87 yıllık gurme market zinciri Di Bruno Bros., mağazalarının yarısından fazlasını kapatacağını duyurdu. Fiyat hassasiyetinin hızla arttığı bu dönemde, tüketiciler premium ürünlerden uzaklaşarak daha uygun fiyatlı alternatiflere yöneliyor.

Ekonomik baskı tüketicileri ucuz seçeneklere yöneltti

ABD genelinde yapılan araştırmalar, tüketicilerin alışveriş tercihlerini artık büyük ölçüde fiyatların belirlediğini ortaya koyuyor. Bir ankete göre Amerikalıların yüzde 75’inden fazlası, bir mağazayı tercih etmesinin ana nedeni olarak “en iyi fiyatı sunması” faktörünü gösteriyor. Tüketiciler sadece fiyat karşılaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha ucuz mağazalara geçiş yapıyor.

Düşük fiyatlı marketler zenginleri bile çekmeye başladı

Ekonomik zorluklar sadece düşük gelirli tüketicileri değil, yüksek gelirli kesimi de etkiliyor. Daha önce premium markaları tercih eden tüketiciler bile artık daha uygun fiyatlı alternatiflere yöneliyor.

Dollar General CEO’su Todd Vasos, şirketin özellikle yüksek gelirli müşterilerden güçlü büyüme gördüğünü belirtti: “Toplam müşteri sayımızda yeniden büyüme görmekten memnunuz. Bu büyümenin önemli bir kısmı yüksek gelirli hanelerden geliyor.”

Küçük bir peynir ve market dükkânı olarak kuruldu

Bu yeni tüketici trendinin en büyük mağdurlarından biri, gurme ürünleriyle tanınan Di Bruno Bros. oldu. 1939 yılında kurulan zincir toplam 5 şubesinin 3’ünü kapatacak. Buna karşılık e-ticaret operasyonlarına daha fazla odaklanacak

Şirket sözcüsü, bu kararın markanın geleceğini korumaya yönelik stratejik bir yeniden yapılanma olduğunu belirtti:

“Temel alanlara odaklanarak mağaza geleneğimizi korurken markamızı yeni ve anlamlı yollarla büyütmeyi hedefliyoruz.”

Di Bruno Bros., 87 yıl önce Philadelphia’da küçük bir peynir ve market dükkânı olarak kuruldu. Yıllar içinde gurme peynir ve özel ithal ürünlere odaklanarak premium segmentte güçlü bir marka haline geldi.