88 ülkeden alım heyetleri, 8 bin iş görüşmesi yapacak

05 Kasım 2020

Mehmet Hanifi GÜLEL

TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde 18-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 18’inci MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, bu yıl ilk kez ‘hibrit fuar’ deneyimi ile 40 binden fazla şirketi temsil eden 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Pandemi sonrası en büyük fuar olarak tabir edilen fuar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kapılarını açacak.

100 bin fiziksel ziyaretçi bekleniyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve TÜYAP işbirliği ile ilk kez fiziksel ağırlıklı hibrit olarak yapılacak 18. MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı, 6 salonda, 60 bin metrekarelik alanda, 40 binden fazla şirketi temsil eden, 100 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Online da ise ziyaretçi sayısının milyonlara ulaşması bekleniyor. Fuarda 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılması hedefleniyor. Fuara başta Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere 88 ülkeden alım heyetinin katılması bekleniyor.

Dünya fahri konsoloslar zirvesi de yapılacak

Dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı Uluslararası İş Forumu - International Business Forum (IBF) bu önemli toplantılardan biri. Ayrıca uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsolosları bir araya getirecek olan ‘MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’ de fuar kapsamında düzenlenecek. Bu zirveye, 82 fahri konsolosun katılımı kesinleşti. Fuar kapsamında ayrıca MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu (GİK) da düzenlenecek. Maske Mesafe Temizlik kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürütülecek organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler HES kodu ile içeri girebilecek ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak.

Abdurrahman Kaan: Fuarda girişimcilik alanı kurulacak

Fuar ile ilgili açıklama yapan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, “Üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, ülkemizin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacak MÜSİAD EXPO, tüm dünyanın geçmekte olduğu böylesine zor bir dönemde son derece önemli bir organizasyon” dedi.

Bu yılki ilklerinden birinin ilk kez açılacak ‘Girişimcilik Alanı’ olacağını belirten Kaan, Türkiye’nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar ziyaretçilerle buluşacak. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanacak. Türkiye’deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor. Dünyanın önemli yatırımcılarının fuara katılarak girişimcilik salonunda önemli görüşmeler yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Kaan, ayrıca bu yılki EXPO'da karavan üreticilerine yer verdiklerini aktararak, fuar kapsamında milli elektrikli araçların gösteriminin gerçekleştirileceğini de bildirdi.