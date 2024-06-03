9 AVM’nin bağlı olduğu 10 şirkete 1 yıllık süre verildi

Hayati ARIGAN

Marmara Forum ve Forum İstanbul dahil 9 AVM için açılan konkordato davasında 23 Mayıs’ta karar çıktı. Ticaret mahkemesi, her yıl milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı ve bin 500 mağazanın faaliyet gösterdiği 9 AVM’nin bağlı olduğu 9 şirket dahil toplam 10 şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bir yıl boyunca AVM şirketlerine haciz işlemi yapılamayacak. Hazırlanan projeyle şirketler borçları yapılandırılarak, iflastan kurtulmaya çalışılacak.

Şirketlerin kurtarılması için hazırlanan proje

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya, taraf şirketlerin avukatları katıldı. Forum AVM’lerin avukatları, 10 şirkete yönelik kesin mühlet kararı verilmesini istedi. Alacaklıların avukatları AVM’lerin bağlı olduğu şirketlerin kurtulma şansının bulunmadığını bu nedenle davanın reddini istedi. Konkordato komiser heyeti raporuna göre şirketlerin giderlerinin arttığını, kâr oranının ise azaldığını belirten avukatlar, ön projedeki hedeflere ulaşılamayacağını ileri sürdü. Mahkeme, 9 AVM’nin bağlı olduğu 9 şirket dahil toplam 10 şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Mahkeme, komiser heyetini ayda 1 kez olmak üzere ara rapor sunmasına, komiser heyeti şirketlerin amaçladığı iyileşmenin gerçekleştiğinin tespit etmesi halinde bu hususun derhal mahkemeye rapor edilmesine karar verdi.

Alacak miktarı 125 milyon TL’yi geçerse

Mahkeme kararında, “En az 3 alacaklı sınıfı bulunması kaydı ile alacaklı sayısının 250’yi veya alacak miktarının 125 milyon TL’yi geçmesi durumunda alacaklılar kurulunun oluşturulup oluşturulmayacağı hususunda celse arası karar verilecektir” dedi.

Bir yıl süre verilen 10 şirket

- Multi Erzurum Emlak Geliştirme ve Yatırım Limited Şirketi

- Multi Otuzbeş Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi

- Multi Yirmibeş Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi

- Multi Ankara Emlak Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi

- Multi Aydın Emlak Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi

- Multi Çamlık Emlak Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi

- Multi Gordion Emlak Geliştirme ve Yatırım Limited Şirketi

- Multi İstanbul Emlak Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi

- Multi Kapadokya Emlak Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi

- Multi Magnesia Emlak Geliştirme ve Yatırım Limited Şirketi