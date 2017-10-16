9 aylık çelik üretimi 28 milyon tona yaklaştı

16 Ekim 2017

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) 2017 yılının dokuz aylık döneminde, Türkiye'nin toplam ham çelik üretiminin yüzde 13.5 oranında artışla, geçen yılın aynı dönemindeki 24.4 milyon tondan 27.7 milyon tona çıktığını bildirdi.

TÇÜD'den yapılan açıklamaya göre, yılın 9 aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler yüzde 19 oranında büyük bir artışla 19.1 milyon ton, entegre tesisler ise yüzde 3 artışla 8.6 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin kütük üretimi yüzde 9.9 artarak 18.9 milyon tona, slab üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.1 gibi güçlü bir artışla 8.8 milyon tona yükseldi.