900 bin lira ödül verdi

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) onayında, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) organizasyonu ve TÜBİTAK desteği ile bu yıl 11'incisi düzenlenen Kimya AR-GE Proje Pazarı Ödül Töreni, TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

İKMİB açıklamasına göre, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 11. Kimya AR-GE Proje Pazarı'nın ödül törenine AR-GE Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu, İKMİB Yönetim Kurulu üyeleri, AR-GE Proje Pazarı Yürütme Kurulu üyeleri ile proje başvuru sahipleri, akademisyenler, sanayiciler ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, bu önemli etkinlik ile akademi dünyası, KOBİ işletmeleri ve AR-GE inovasyon çalışması olan proje sahipleriyle projeleri ticarileştirmek isteyen yatırımcıları buluşturduklarını bildirdi.

Pelister, "2011 yılından bu yana yaklaşık 1.500 proje başvurusu aldık ve yine toplamda bu yıl dahil olmak üzere 3 milyon 200 bin TL ödül dağıtmış olacağız. AR-GE Proje Pazarı etkinliğimize başvuran projelerimizin 34'ü ticarileşti, 13 proje için ise pilot üretim yapıldı ve satış görüşmeleri devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ticarileşen projelerin 10'unun patent alma başarısı gösterdiğini aktaran Pelister, "Projeler 6 kategoride değerlendirmeye alınmakta olup bunlara ilaveten de ayrıca ‘Başarı Hikayeleri’ kategorisinden de başvuru alınıyor. Biz ‘Başarı Hikayeleri’ kategorisine ayrı bir önem veriyoruz. Bu öneme istinaden 2020 yılında 18, 2021 yılında ise 10 başarı hikayesi için ayrı ayrı tanıtım filmleri hazırladık. Böylece hem kimya sektörümüzü hem de sektörümüze güç katan projeleri birçok mecrada tanıtma imkanı sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin hızla geliştiğini, buna bağlı olarak da eğitimden sosyal hayata ve iş dünyasına kadar her alanda köklü değişimler gerçekleştiğini vurgulayan Pelister, şunları kaydetti:

"Bu değişimlere ayak uydurabilen her alan kalıcılık sağlayabilecekken ayak uyduramayanlar açısından ise değişim yıkıcı yenilik haline gelecek. İşte biz İKMİB olarak keskin bir öngörüyle başlattığımız Kimya Teknoloji Merkezimizde ‘Start-Up Girişimcilik’ merkezi kuruyoruz. Geleceğin çok hızlı geldiğinin farkındayız. Değişime ayak uydurmaktan çok değişimin öncüleri olmak azmindeyiz. Bu öngörü ve azimle yeni proje geliştiricilere bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de destek vermeye devam edeceğiz.

Bu seneyi ihracat hedefimiz olan 33 milyar doların üstünde tamamlayarak sektörel bazda ihracatını en çok artıran sektör olarak birincilikle bitireceğiz inşallah. Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemi sonrası oluşan küresel ekonomik dengesizliklere rağmen bu başarıyı gösteren sektörümüzün çok değerli sanayici ve ihracatçılarına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. 2030 kimya sektörü ihracat hedefimiz olan 50 milyar doları da yine hep birlikte el ele, omuz omuza yakalayacak ve hatta çok üzerine çıkacağız."

"AR-GE Proje Pazarı'nı katma değerli ürün üretmek amacıyla düzenliyoruz"

AR-GE Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu ise Türkiye’nin kronik sorununun ucuz mal satmak olduğunu belirterek, "Kilogram birim fiyatlarımız 1,70 dolar civarında. Bu da fiyat avantajı ile mal sattığımızı gösteriyor, nitelikli ürün yapmadığımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın 11 ayında ihracatın 231 milyar dolar, ithalatın 331 milyar dolar, dış ticaret açığının 100 milyar dolar olduğunu aktaran Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu da bize gösteriyor ki daha katma değerli mal yaparak açığı azaltmamız lazım. Bunu da ancak bu tip yarışmalar ve üniversite-sanayi iş birliği ile sağlayabiliriz. Bu noktada AR-GE Proje Pazarı'nın önemi ortaya çıkıyor. Biz AR-GE Proje Pazarı'nı bu açıdan önemsiyoruz ve katma değerli ürün üretmek amacıyla düzenliyoruz. Bu sene 11'incisini gerçekleştiriyoruz. Örneğin, ödül kazanan bir proje sahibi ile konuşmamızda geçen sene bizden aldığı ödülle laboratuvar ihtiyacını karşıladığını, çoğu ihtiyacının hazır hale geldiğini söyledi. Bu tabii çok sevindirici bir şey. Başarı hikayelerimiz var. Çok proje geldi ama bunların içerisinde ticarileşenler de oldu. Bu da bizi çok memnun ediyor. Ümit ediyoruz ki bu tip yarışmalarla sektörümüz çok daha katma değerli, nitelikli ürünler kazanacaktır. Kimya sektörümüz de gururumuz oldu bu sene. 11 ayda 30,7 milyar dolar ihracatımız oldu. İlk defa birinci sıraya çıktık. Bu da bizim için gurur verici bir şey. Bu tip faaliyetlerin devamını diliyoruz. Bu yarışmaların Türk ekonomisine, kimya sektörüne çok büyük katkıları olduğuna inanıyoruz. İhracat kilogram birim değerini, katma değeri 2,5-3 dolara çıkarabilirsek Türkiye'nin cari açığı kalmaz."

Bu yıl 136 proje başvurdu

Verilen bilgiye göre, bu yıl, “ilaç”, “medikal ürünler”, “boyalar ve yapıştırıcılar”, “plastik ve kauçuk”, “kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri” ve “temel kimyasallar” olmak üzere 6 ayrı kategoride toplam 136 proje başvuru yaptı.

Her kategoride finalist olan projelerin belirlenmesi ile finalistler, 2 ayrı oturumda jüri üyelerine projelerini sundu. Jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucu belirlenen kategori birincileri 75 bin TL, ikincileri 50 bin TL ve üçüncüleri 25 bin TL para ödülü almaya hak kazandı.

Derece alan 19 proje sahibine toplam 900 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca bir yıl içinde ticarileşen projeler 100 bin TL özel ödülü almaya hak kazanacak. Böylelikle ödül miktarı 1 milyon TL'ye yükselecek.

Ödül töreninde, 6 kategoride nakdi ödül almaya hak kazanan projelerin yanı sıra "Başarı Hikayeleri" kategorisinde 4 projeye teşekkür plaketi verildi.