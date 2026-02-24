91 şubesi bulunan restoran zinciri bir şubesini daha kapatma kararı aldı
İngiltere’de 91 şubesi bulunan restoran zinciri Brewers Fayre, bir şubesini daha kapatma kararı aldı. Yorkshire’ın Hessle bölgesinde faaliyet gösteren Home Farm restoranının mart ayında kalıcı olarak kapanacağı açıklandı. Karar, müşterilere e-posta yoluyla bildirildi.
20 yıl bölge halkına hizmet verdi
Brewers Fayre, söz konusu restoranı ilk olarak 1993 yılında açmıştı. Uygun fiyatlı ve aile dostu konseptiyle bilinen mekan, özellikle çocuk oyun alanları ve geniş menüsüyle bölge halkının tercih ettiği adreslerden biri olmuştu.
Restoranın en popüler ürünleri arasında fish and chips, burger, nachos ve bir pazar geleneği olan carvery menüsü (fırınlanmış soslu dana-tavuk-kuzu, patates, haşlanmış sebzeler, Yorkshire pudding) yer alıyordu.
8 Mart’ta kapılarını kapatacak
Restoranın internet sitesinde yayımlanan veda mesajında, “Bu restoran 8 Mart 2026 tarihinde kalıcı olarak kapanacaktır. Yıllar boyunca gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
Sektördeki maliyet baskıları
Brewers Fayre’in 91 şubeli ağı içinde gerçekleşen bu kapanma, İngiltere’de restoran sektöründe artan maliyet baskılarının ve değişen tüketici alışkanlıklarının etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.
Uzmanlara göre enerji, kira ve personel giderlerindeki artışlar, özellikle büyük zincirlerde şube bazlı yeniden yapılanmaları hızlandırıyor. Brewers Fayre cephesinden kapanmanın gerekçesine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.