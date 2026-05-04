9,2 trilyon dolarlık küresel zarara ‘siber ordu’ çözümü

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Küresel ölçekte yaklaşık 200 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan siber güvenlik sektörü, şirketlerin ve kurumların güvenliğinin ötesinde ulusal güvenliğin de merkezine yerleşti. Siber güvenlik krizlerinin neden olduğu ekonomik kayıpların boyutu, ülkelerin stratejik hamlelerinin yönünü tayin eder hale geldi. Bu alanda hizmet vermek üzere Türkiye’de kurulan ilk girişimlerden biri olan Barikat, 2008 yılında işe kamu sektörünün ihtiyaçlarını karşılamakla başladı. 2017 yılından sonra Katar, Azerbaycan ve Hollanda’ya açılan girişimin hikâyesini DÜNYA Gazetesine anlatan Barikat Siber Güvenlik kurucu ortağı ve CEO’su Ramazan Çelik, “Üç ortaklı bir yapı olarak kurulduk. 2022’de Turkcell, şirketin %20 ’sine stratejik ortak olarak yatırım yaptı. Turkcell’in amacı kurumsal müşterilere BT ve güvenlik hizmetleri sunarak gelirlerini artırmaktı. Son 5 yıldır Türkiye’de pazarın %28’ini yönetiyoruz. Bilişim 500 listesinde kendi alanımızda her yıl birinci sırada yer alıyoruz. 2024 yılında Tera Grup tarafından %100’ümüz satın alındı. Kurucu ortaklar, profesyonel yönetici olarak görevlerine devam ediyor” dedi.

Ekonomik zarar 9,2 trilyon dolar

Siber güvenliğin kritik önemine değinen Çelik, savunma sistemleri kadar önemli ve değerli bir konuma geldiğine dikkat çekti. Çelik, bunun sonucu olarak ocak ayında Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kurulduğunu anımsatarak, “Enerji, su altyapısı, finans sistemleri gibi kritik altyapıların siber saldırılara karşı korunması hayati önem taşıyor. Siber saldırıların ekonomik zararları muazzam boyutlara ulaştı. Küresel siber güvenlik pazarı 200 milyar dolar civarında iken, Türkiye’de pazar büyüklüğü yaklaşık 500-600 milyon dolar. Siber saldırıların yarattığı küresek ekonomik zarar ise 9,2 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam; veri hırsızlığı, fidye yazılımları, operasyon kesintileri ve üretkenlik kaybını içeriyor” dedi.

Tehditlerin %83’ü yapay zekâ destekli

Çelik, siber saldırıların %83’ünün yapay zekâ tabanlı hale geldiğine dikkat çekerek, “Yapay zekâ, saldırıları daha hızlı, daha çok sayıda ve daha etkili hale getiriyor. Çünkü öğrenme ve deneme süreçlerini milisaniyeler içinde gerçekleştirebiliyor. Veriyi elinde tutanın her şeyi yönettiği bir dünyada, bankacılık ve diğer sektörlerdeki yoğun dijitalleşme ve entegrasyon, tedarikçi güvenliğini kritik hale getiriyor. Bir zincirin en zayıf halkası, tüm sistemi çökertebiliyor” diye konuştu.

Uzman eksiliğine üniversite iş birliği formülü

Siber güvenlik alanında Türkiye ve dünyada çok ciddi personel eksikliği bulunduğuna değinen Çelik, “Bu eksikliği gidermek amacıyla kendi bünyemizde Barikat Akademi’yi kurduk ve uzun yıllardır yeni mezunları eğiterek bünyemize katıyoruz. Mevcut çalışanlarımızın %30’undan fazlasını bu akademide yetiştirdik. Sakarya Üniversitesi ile iş birliği yaparak Türkiye’de ilk 4 yıllık Siber Güvenlik Mühendisliği bölümünün açılmasına vesile olduk. Şimdi de Topkapı Üniversitesi ile yüksek lisans programları, bir enstitü ve siber güvenlik odaklı bir kuluçka merkezi kurmayı planlıyoruz. Bu merkez, fikir sahiplerine teknik rehberlik, ekipman, danışmanlık ve finansal destek sağlayacak” diye konuştu.

“Siber güvenlik ekosistemi kurabiliriz”

Çelik, gelecek vizyonları hakkında bilgi verirken, sadece Türkiye’de değil, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Körfez bölgesinde aktif, siber güvenliği tamamen dış kaynaklardan sağlayan bir Bölgesel MSSP (Managed Security Service Provider) yapısına dönüşmek istediklerini kaydetti. Siber güvenlik ekosistemi oluşturulması konusuna işaret eden Çelik, “Barikat’ı merkez alarak, M&A (birleşme ve satın almalar), ortaklıklar veya yatırımlar yoluyla farklı konularda uzmanlaşmış niş şirketlerle bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz. Rekabet yerine iş birliğiyle sektörü büyütebiliriz. Bu stratejiler, Türkiye için bir ‘siber güvenlik ordusu’ oluşturmaya, startup’ları desteklemeye ve ekonomik büyümeye katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

Gelir potansiyeli yüksek

Çelik, siber güvenlik alanının gençlere yüksek gelir potansiyeli sunduğunu ifade ederek, şunları anlattı: “Giriş seviyesindeki 1-1.5 yıl deneyimli bir siber güvenlik uzmanı, net 100 bin TL civarında maaşla işe başlayabiliyor. 5 yıl deneyimli bir uzman net 200 bin TL’ye yakın maaş alabilir.15+ yıl deneyimli uzmanlar ise küresel ölçekte 7-10 bin dolar ve üzeri maaş kazanabilir. Bu alanda iş bulma ihtimali, temel bilişim bilgisi ve sertifikasyonlarla oldukça yüksek. Ayrıca, yüksek talep nedeniyle yetişmiş uzmanların şirketler arasında ve yurt dışına geçişi sıkça yaşanıyor.”

5 kıtada 30 ülke kullanıyor

Ar-Ge yatırımlarından da söz eden Çelik, Barikat’ın Ankara ve İstanbul’da Sanayi Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezleri bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ‘Lodos’ adında bir ürün geliştirildik. Lodos, web sitelerine kontrollü DDoS saldırıları yaparak kurumların güvenlik açıklarını tespit etmelerini ve kapatmalarını sağlayan bir tatbikat ürünü. Lodos, 5 kıtada 30 ülkede birçok üst düzey şirket tarafından kullanılıyor, Ayrıca, İsrailli ve ABD’li şirketlerle rekabet ediyor. Barikat’ın toplam cirosu 65 milyon dolar, bunun %8’i yurt dışı ihracattan geliyor. Barikat, siber güvenlik alanında e-Turquality programına dâhil olan tek şirket olma özelliğine sahip.”