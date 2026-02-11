942 şubeli market zincirine milyonluk ceza: Tarihi geçmiş humus ve pizza başlarını yaktı

İngiltere'de 942 mağazası bulunan Asda, South Yorkshire bölgesindeki Barnsley’deki bir şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler sattığının tespit edilmesi üzerine ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

Zincir market, söz konusu mağazada tarihleri geçmiş gıdaların raflarda yer alması nedeniyle Gıda Güvenliği Yasası kapsamında açılan davada suçunu kabul etti.

Mahkeme, Asda’ya toplam 507 bin 767 sterlin (30.2 milyon TL) para cezası ve yargılama gideri ödenmesine hükmetti. Karar 29 Ocak’ta açıklandı.

Raflarda 16 gün geçmiş humus bulundu

Yerel basında yer alan bilgilere göre, 2024 yılında yapılan denetimlerde Asda’nın Barnsley’deki Old Mill Lane şubesinde 41 adet tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Bunlar arasında son kullanma tarihinin üzerinden 16 gün geçmiş humus da bulunuyordu.

Kmu sağlığını riske atabilecek nitelikte

Birleşik Krallık genelinde tüketiciyi korumak ve adil ticareti sağlamakla görevli yerel yönetimlere bağlı denetim ve yaptırım birimi Trading Standards ayrıca tarihi geçmiş pizza ve hazır yemek ürünlerinin de satışta olduğunu belirterek, bu durumun "kamu sağlığını riske atabilecek nitelikte" olduğu uyarısında bulundu.

Tüm mağazalarda yeni kontrol süreci başladı

Asda’dan yapılan açıklamada, yaşanan durumun müşterilerin haklı beklentilerinin altında kaldığı kabul edildi. Şirket sözcüsü, olayın ardından tüm Asda mağazalarında yeni bir tarih kontrol sistemi devreye alındığını duyurdu.

Yüksek para cezası sektöre net bir mesaj

Açıklamada, “Bu olaydan sonra tüm mağazalarımızda son kullanma tarihi kontrollerini daha sık ve sistematik şekilde gerçekleştiren yeni bir süreç başlattık. Amacımız müşterilerimize her zaman en taze ürünleri sunmak” ifadelerine yer verildi.

Trading Standards denetmenleri mağazada yeniden eğitimler verildiğini, denetim sıklığının artırıldığını ve yeni kontrol sisteminin devreye alındığını belirterek, yüksek para cezasının sektöre net bir mesaj verdiğini vurguladı.