943 projeye teşvik: 26 bin 886 kişilik istihdam öngörüldü

Şubat ayında 943 firma ve kuruluşun 15.56 milyar TL yatırım bedelli yeni ve tevsi yatırımları, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesine bağlandı.

Bir önceki ayda 929 firma ve kuruluşa 14.36 milyar TL yatırım bedelli teşvik belgesi verilmişti. Şubat ayında Ocak ayına göre yatırım teşvik belgesi sayısı 14 adet, teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım miktarı da yaklaşık 1.2 milyar TL arttı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Şubat ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 15.56 milyar TL, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 938 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam ise Şubat ayında Ocak ayına göre 751 kişi artarak 26,886 olarak tahmin edildi.

Şubat ayı teşvik belgeleri listesinde en yüksek yatırım bedeline sahip projeler arasında madencilik, inşaat malzemeleri, liman hizmetleri ve gıda alanındaki yatırımlar yer alıyor. Listede ağırlıklı olarak modernizasyon ve tevsi projeleri göze çarpıyor.

Polyak'tan 1 milyar liralık linyit yatırımı

Şubat ayı teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda en yüksek yatırım bedeliyle teşvik belgesine bağlanan proje, İzmir'de, Polyak Eynez Enerji Üretim ve Madencilik AŞ'nin 1.06 milyar TL yatırım bedelli, yıllık 4.4 milyon ton linyit istiracı ve 4.2 milyon ton linyit zenginleştirme kapasiteli tevsi yatırımı oldu. Bu proje listede 1 milyar TL üzerindeki tek yatırım olarak yer aldı.



Şubat ayı listesi kapsamında, Bursa Çimento Fabrikası AŞ, Bursa'da, 825 milyon TL yatırım bedelli, yıllık 471,120 ton puzolanik çimento ve 1.3 milyon ton Portland çimento üretim kapasiteli modernizasyon projesi için, Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri AŞ de Kocaeli'de 566 milyon TL yatırım bedelli, yıllık 1 milyon TEU konteyner, 6 milyon MTR genel kargo ve yük, 1.2 milyon m3 sıvı yük işleme kapasiteli modernizasyon projesi için teşvik belgesi aldı.

Oba Makarna biri Sakarya'da 517 milyon TL yatırım bedelli, yıllık 73.1 milyon Kg Noodle ve 253.6 milyon Kg makarna üretim kapasiteli tevsi projesi, diğeri de Gaziantep'de, 335 milyon TL yatırım bedelli, ve 324 milyon Kg makarna üretim kapasiteli tevsi projesi olmak üzere toplam 588.6 milyon TL yatırım için teşvik belgesi aldı.

Listede 300 milyon TL üzeri yatırım bedeline sahip iki proje; Botaş Nehir Boya Empirme AŞ'nin Niğde'de 430 milyon TL yatırım bedelli, yıllık toplam 1.5 milyon Kg çeşitli cinste iplik üretim kapasiteli modernizasyon/nakil yatırımı ile Kurt Kumaş AŞ'nin Gaziantep'de 340 milyon TL yatırım bedelli, yıllık 30,000 ton Spunlace kumaş üretimine yönelik yeni yatırımı oldu.

Aynı gazetede yayımlanan Şubat'ta tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda tamamlama vizesi alan 229 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 2.1 milyar TL, bu kapsamda ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 125 milyon dolar, istihdam sayısı ise 10,577 olarak gerçekleşti.