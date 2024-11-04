A ve B Sınıfı Ehliyet Harçları 2025: Ehliyet alacaklar dikkat! İşte yeni yılda zamlı harçlar...
Ehliyet alacaklar dikkat… Ehliyet harçlarına yeni yılla birlikte gelecek zam oldu. Ehliyet alırken verilen değerli kâğıt ücreti ve vakıf hizmet bedeli de zamlanacak. İşte Ocak 2025 itibarıyla uygulanacak A Sınıfı, B Sınıfı ehliyet harç fiyatları…
Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarında belirleyici olan Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi.
Ocak 2025’ten itibaren birçok kaleme yapılacak zammı belirleyen yeniden değerleme oranı ehliyet alacakları da yakından ilgilendiriyor.
Çünkü ehliyet harçları da yeniden değerleme oranına göre artırılıyor. Ayrıca ehliyet alırken ödenen vakıf hizmet bedeli ile değerli kâğıt bedeline de zam gelecek.
İşte 2025 Ehliyet Harçları (2025 Ehliyet Harç fiyatları ne kadar olacak)
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Vakıf Hizmet Bedeli
2024: 230
2025: 331
Değerli Kağıt Bedeli
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL