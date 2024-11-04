A ve B Sınıfı Ehliyet Harçları 2025: Ehliyet alacaklar dikkat! İşte yeni yılda zamlı harçlar...

Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarında belirleyici olan Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

Ocak 2025’ten itibaren birçok kaleme yapılacak zammı belirleyen yeniden değerleme oranı ehliyet alacakları da yakından ilgilendiriyor.

Çünkü ehliyet harçları da yeniden değerleme oranına göre artırılıyor. Ayrıca ehliyet alırken ödenen vakıf hizmet bedeli ile değerli kâğıt bedeline de zam gelecek.

İşte 2025 Ehliyet Harçları (2025 Ehliyet Harç fiyatları ne kadar olacak)

Ehliyet Harcı (A sınıfı)



2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL



Ehliyet Harcı (B sınıfı)



2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL



Vakıf Hizmet Bedeli



2024: 230

2025: 331



Değerli Kağıt Bedeli



2024: 990 TL

2025: 1.425 TL