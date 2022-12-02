A1 Capital, Boğaziçi Üniversitesi’nde borsayı anlattı

Finans ekosisteminin önemli isimleri, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen Finance Break etkinliğinde bir araya geldi. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen etkinlikte, uzmanlar finansın çeşitli alanlarına dair bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Finance Break’de konuşmacı olarak yer alan A1 Capital Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Selim Tunçbilek de “Borsayı A1 Capital’den Dinleyin” isimli oturumda borsaların genel durumunu, yatırım stratejilerini ve borsaların ekonomideki yeri gibi konuları ele aldı.

Oturumda, dünyadaki genel ekonomik düzenin işleyişi hakkındaki görüşlerini aktaran Mehmet Selim Tunçbilek, finansal sistemin doğru bir bakış açısıyla analiz edilmesinin gerekliliğini vurguladı. Borsalarda yatırım yapmayı düşünenlerin kaynağı belirsiz sosyal medya içeriklerinden etkilenmemesi gerektiğini ifade eden uzman isim, yatırım danışmalarından hareketle bir kurgu oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, katılımcılara aracı kurumların önemine dair görüşlerini aktaran Tunçbilek, son dönemde borsaya olan ilginin sebeplerini de paylaştı. Oturum kapsamında borsaların işleyiş mekanizması ve yatırım kararlarımı etkileyen faktörler gibi birçok konuya temas edildi.

Küresel ve yerel ölçekte öne çıkan güncel gelişmelerin değerlendirildiği Finance Break etkinliğinde; blockchain, uluslararası piyasalar, döngüsel ekonomi, Metaverse, NFT’ler, kripto paralar, piyasalar, dijital bankacılık ve fintech gibi birçok konu özelinde farklı oturumlar gerçekleştirildi. Son dönemde artan yatırımcı sayısıyla paralel olarak etkinlikte de yoğun bir katılım gözlemlendi. Başta öğrenciler olmak üzere, finans alanında bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılar uzman konuklarını değerlendirmelerini ilgiyle takip etti.