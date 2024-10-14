A1 Capital'in kurucusu Murat Güler hayatını kaybetti

Borsa dünyasının acı kaybı... A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'i de bünyesinde barındıran Güler Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Güler'in kalp krizine yenik düştüğü öğrenildi.

Murat Güler Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim gördü.

Okulu bitirdikten sonra 1995-1995’te Arı Menkul Değerler’de broker olarak çalışmaya başlayan Güler bir süre sonra ‘gömlekçiliğe’ terfi etti.

Bugün pek bilinmeyen bu ifade o dönemlerde kendi adına ve kendi parasıyla aracı kurum üzerinden işlem yapan kişiler için kullanılıyordu.

Üniversite yıllarında başladı

Fortuna’a 2021 yılında verdiği bir röportajda Murat Güler o yılları şöyle anlatmıştı:

* O dönemde bursada aracı kurum üye temsilcileri arasında herkesin konuşabildiği, birbirinden fikir ve görüş aldığı bir ortam vardı. Aslında belki tüyo kavramı oralara dayanır. Ancak ben tüm çalışma hayatımda şunu gördüm; tüyo ile hareket edenleri son hep hüsran oldu.

Üniversite yıllarında yatırımcı olarak girdiği borsaya brokar olarak devam eden Murat Güler, zamanla hedeflerini büyüttü ve kurumsal yatırımcı olmaya karar verir.

Murat Güler ‘gömlekçi’ olarak çalıştığı yatırım kuruluşuyla birlikte Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı’nı kurar ve zaman içerisinde bu şirket Güler Yatırım Holding’e evrilir.