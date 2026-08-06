A101-CarrefourSA devralmasına şartlı onay! 48 mağaza elden çıkarılacak

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Perakende sektöründe dengeleri değiştirecek dev satın alma için Rekabet Kurumu kararını açıkladı. A101'in çatı şirketi Yeni Mağazacılık'ın CarrefourSA'yı devralmasına şartlı onay verilirken, rekabetin korunması amacıyla mağaza satışı ve istihdam başta olmak üzere kapsamlı yükümlülükler getirildi.

48 mağazanın satılması zorunlu olacak

Rekabet Kurumu'nun kararına göre toplam 48 mağaza elden çıkarılacak. Bu mağazaların 10'u A101'e, 38'i ise CarrefourSA'ya ait şubelerden oluşacak. Düzenlemenin, perakende sektöründeki rekabet dengesini korumayı amaçladığı belirtildi.

CarrefourSA'nın organizasyon yapısı korunacak

Kararda yalnızca mağaza devriyle ilgili şartlar yer almadı. Devralma işleminin ardından CarrefourSA'nın bağımsız organizasyon yapısının devam ettirilmesi de zorunlu tutuldu. Böylece şirketin operasyonel işleyişinin mevcut çerçevede sürdürülmesi hedefleniyor.

Çalışanlar için 3 yıllık güvence

Şartlı onay kapsamında çalışanlara yönelik önemli bir madde de yer aldı. Buna göre birleşme sonrasında toplam çalışan sayısı üç yıl boyunca korunacak. Düzenleme ile istihdamın olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yerel üretici ve KOBİ'lere destek şartı

Rekabet Kurumu, yeni oluşacak yapıya yerel üreticiler ve KOBİ'ler için de yükümlülük getirdi. Buna göre şirket, her yıl en az 75 KOBİ ve yerel üreticiye raf alanı, pazarlama desteği ve dijital satış imkânı sunacak. Ayrıca kadın girişimcilerin ürünlerine daha fazla yer verilmesi ve yerli-yöresel ürünlerin market raflarında görünürlüğünün artırılması yönünde de taahhütler bulunuyor.