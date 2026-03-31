AA anketi açıklandı: Mart ayı enflasyon tahminleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Cuma günü paylaşılacak olan Mart ayı enflasyon verileri öncesinde, AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı.

32 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette ekonomistlerin martta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor.

Yıllık enflasyonda sınırlı gerileme öngörüsü

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, şubat ayında yüzde 2,96 artış göstermişti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: