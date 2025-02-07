AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi: Kasımda fazla veren cari denge, aralıkta açığa dönecek

AA Finans tarafından gerçekleştirilen Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Ekonomistler, Türkiye'nin cari işlemler hesabının Aralık 2024'te 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Şubat’ta açıklayacağı "Aralık 2024 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine 13 ekonomist katıldı. Ankete göre, cari işlemler dengesinin 4 milyar 800 milyon dolar açık ile 1 milyar dolar fazla arasında değişen bir aralıkta gerçekleşmesi bekleniyor.

Yıl sonu cari açık beklentileri

Ekonomistlerin 2024 yılı tamamına ilişkin cari açık tahmini ise 9 milyar 651 milyon dolar olarak hesaplandı. Yıl sonu beklentileri 9 milyar dolar ile 10 milyar 406 milyon dolar arasında değişiyor. 2025 yılı için cari işlemler açığının ise 19 milyar 909 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Kasımda fazla vermişti

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Kasım 2024'te 2 milyar 871 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 7 milyar 372 milyon dolar olarak kaydedilmişti.