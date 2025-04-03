AA hesapladı! 2 Nisan’da kartla ne kadar alışveriş yapıldı?

Boykot çağrısı yapılan 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiğini ve aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğunu ortaya koyan haberinde AA, BKM verilerine dikkat çekti.

Veriler en erken 7 Nisan'da raporlanabilecek

AA muhabirinin BKM verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar lira, 1 Nisan'da ise 14 milyar lira olarak gerçekleşti.

Mart ayına kıyasla en yüksek çarşamba cirosu

2 Nisan Çarşamba'nın, Mart ayındaki diğer çarşamba günleriyle kıyaslandığı AA haberinde, dün saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar lira olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar lira, 19 Mart'ta 25,3 milyar lira, 12 Mart'ta 24,5 milyar lira, 6 Mart'ta 27,3 milyar lira olarak gerçekleştiği belirtildi.

Bu verilere göre AA, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildiğine dikkat çekti.