ECB Başkanı Lagarde açıkladı! AB, ABD tarifelerinin etkisini yok edecek formülü buldu

ECB Başkanı Lagarde, Avrupa Birliği’nin ABD’nin ticaret tarifelerinin etkisini iç engelleri azaltarak telafi edebileceğini söyledi.

Lagarde, AB’nin ihracat odaklı ekonomik modelinin küresel düzeydeki korumacı eğilimlerle sarsıldığını, bunun da ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergilerinden Çin’in nadir elementler üzerindeki hâkimiyetine kadar uzandığını belirtti.

Lagarde, AB’nin kendi iç ticaretini kolaylaştırarak büyümesini destekleyebileceğini vurguladı.

Hollanda örneği

Hollanda’yı örnek gösteren ECB Başkanı, "Analizlerimiz, tüm AB ülkeleri engelleri Hollanda seviyesine indirseydi, mallarda yaklaşık 8 puan, hizmetlerde ise 9 puanlık bir düşüş sağlanabilirdi. Bunun sadece dörtte birini yapmak bile ABD tarifelerinin büyüme üzerindeki etkisini tamamen telafi etmeye yeterli olurdu" dedi.

Yapısal çerçeve fikri

Lagarde, katma değer vergilerinin uyumlaştırılmasından AB çapında şirketler hukuku oluşturulmasına kadar geniş kapsamlı reformlar önerdi. Ayrıca "28. rejim" adı verilen, isteğe bağlı bir yapısal çerçeve fikrini gündeme getirdi.

Almanya’daki mali harcamaları ekonomiyi desteklediği için öven Lagarde, ECB’nin 2024-25 döneminde yaptığı sert faiz indirimlerinin ardından gerektiğinde politikayı ayarlamaya devam edeceğini söyledi. "Enflasyonun hedefimizde kalmasını sağlamak için politikamızı gerektiğinde uyarlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.