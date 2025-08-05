AB, ABD’ye yönelik misilleme tarifelerini 6 ay askıya alıyor

Avrupa Birliği, ABD ile varılan ticaret anlaşması kapsamında planlanan iki misilleme paketini 6 ay süreyle askıya alacağını duyurdu.

Brüksel’den yapılan açıklamada, 27 Temmuz’da üzerinde mutabık kalınan Ortak Açıklama’nın tamamlanması için Washington ile çalışmaların sürdüğü belirtilerek, “Bu hedefler doğrultusunda Komisyon, 7 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi beklenen AB’nin ABD’ye karşı önlemlerini 6 ay süreyle askıya almak için gerekli adımları atacaktır” ifadelerine yer verildi.

Askıya alınan misilleme tarifelerinin iki bölümden oluştuğu bildirilirken bunlardan ilki, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı vergilere karşılık olarak hazırlanmıştı. İkincisi ise Trump’ın temel ürünler ve otomobillere getirdiği tarifelere yanıt niteliği taşıyordu.