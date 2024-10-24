AB Adalet Divanı kararını verdi: 20 yıllık AMD-Intel rekabet anlaşmazlığı son buldu

Avrupa Birliği Adalet Divanı, ABD'li çip üreticisi Intel ile Avrupa Komisyonu arasında neredeyse 20 yıldır devam eden rekabet davasında Intel lehine karar vererek önemli bir hukuki anlaşmazlığı sonlandırdı. Mahkeme, Intel'e kesilen 1,06 milyar euroluk cezayı iptal etti ve Avrupa Komisyonu'nun temyiz başvurusunu reddetti.

Avrupa Komisyonu, Intel'in Dell, Hewlett-Packard, NEC ve Lenovo gibi bilgisayar üreticilerine indirim sunarak bu şirketlerin büyük çoğunlukla Intel'in işlemcilerini tercih etmelerini sağladığını ve bu durumun rakip çip üreticisi AMD'yi (Advanced Micro Devices) dışlamaya yönelik bir strateji olduğunu iddia etmişti. 2009 yılında Intel'e rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle rekor bir ceza kesilmişti.

Ancak Adalet Divanı, indirimlerin rekabete zarar verip vermediğinin somut bir şekilde kanıtlanmadığını belirtti ve önceki kararın iptalini onayladı. Bu karar, rekabet hukukunda önemli bir emsal teşkil ederken, büyük teknoloji firmalarının fiyat stratejilerine yönelik düzenleyici kurumların denetimlerini de etkileyebilir.

Bu gelişme, yalnızca Intel için değil, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren diğer büyük şirketler için de önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.