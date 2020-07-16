AB Adalet Divanından veri gizliliği kararı
AB Adalet Divanı, AB ve ABD arasındaki veri gizliliği sağlayan Veri Koruma Kalkanı’nı geçersiz kıldı.
Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği ve ABD arasındaki AB Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamındaki Koruma Kalkanı’nın yeterliliğini sorgulayan kararı geçersiz kıldığını duyurdu.
Adalet Divanı’nın aldığı karar, sözleşmenin kişisel verilerin işlenmesi için üçüncü ülkelere gönderilmesini engelleyen bentlerini etkilemiyor.
Alınan karar, AB’nin açıkça onay vermediği durumlarda ABD’li şirketlerin veri denetimini yasaklayan AB Genel Veri Koruma Tüzüğü sebebiyle doğacak anlaşmazlıkları çözüme ulaştırmayı hedefliyor.