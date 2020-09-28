AB bakanları COVID-19 paketi üzerinde anlaşmaya çalışıyor

28 Eylül 2020

Financial Times'ın haberine göre, Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında, bakanlar konseyi ve parlamentoda halen COVID-19 krizi paketi bütçesini onaylamamış olmaları sebebiyle endişelerin artıyor.

Haberde, hukukun üstünlüğü mekanizmasının müzakerelerin önündeki en büyük engel olduğu, Brüksel'in hukukun üstünlüğü normlarını ihlal ettikleri durumlarda üye devletlere blok finansmanının askıya alınmasına izin veren bir sistem oluşturmak istiyor. Bununla birlikte, konsey yasal aracın neye benzemesi gerektiği konusunda ikiye bölünmüşken, Macaristan ve Polonya şimdiden tüm kurtarma paketini veto edeceklerini açıkladılar.

Haberde ayrıca yasa yapıcıların, üye ülkelere kurtarma fonu mekanizmalarını kendi yasama meclislerinde onaylamaları için yeterli zaman vermek için, ekim ayının ortasına kadar anlaşması gerektiği belirtildi.