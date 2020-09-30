AB büyük teknoloji firmalarına veri paylaşma zorunluluğu
AB, Dijital Hizmetler Yasası taslağı ile büyük teknoloji firmalarına daha küçük ölçekteki rakipleri ile bilgi paylaşımı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.
Avrupa Birliği'nin Dijital hizmetler Yasası tasarısının sene sonuna dek tamamlanarak yürürlüğe girmesi beklenirken, Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin veri platformlarını benzer faaliyetlerde bulunan küçük ölçekli rakipleri ile paylaşmasını öngörüyor.
Tasarıya göre, söz konusun küçük ölçekli işletmeler ihtiyaç duydukları takdirde büyük şirketlerin verilerinden faydalanabilecek.
Diğer yandan AB'nin ticari faaliyetler için kullanılan sitelere veya pazarlara sahip olan şirketler için veri kullanımını sınırlandıracak kurallar hazırladığı duyuruldu.