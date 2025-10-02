AB çelik ithalatında gümrük vergisini artırmayı planlıyor

Avrupa Birliği, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltmeyi planlıyor.

Bloomberg News'un haberine göre bu hamle, ABD'nin uyguladığı oranla uyumlu olacak ve özellikle Çin'den gelen aşırı kapasiteye karşı bir duruş sergilemeyi amaçlıyor. Mevcut koruma mekanizması haziran ayında sona erecek ve AB Komisyonu, önümüzdeki hafta daha kalıcı bir düzenleme açıklayacak.

Taslak öneriye göre, yeni yüzde 50'lik tarife oranı, "ticaretin yön değiştirmesi riskini en aza indirmek" için belirli ithalat kotaları aşıldığında uygulanacak. Kotalar, ürün tiplerine göre geçmiş ortalamalar baz alınarak belirlenecek ve Komisyon, ülkeye özel kotalar uygulama yetkisini de isteyecek.

5 yılda bir gözden geçirilecek

Alınacak önlemler, küresel aşırı kapasite eğilimlerini ve piyasaya etkilerini değerlendirmek amacıyla Temmuz 2031'den itibaren her beş yılda bir gözden geçirilecek.

AB'nin ticaretten sorumlu yetkilileri, uluslararası ticaret düzenine inançlarını korurken, başkalarının uygulamadığı prensipleri tek başlarına sürdürmeyeceklerini dile getiriyor. Avrupa çelik endüstrisi temsilcileri, ucuz ithalatın yarattığı yıkıcı etkileri engellemek ve Avrupa'nın kendi temel ürünlerini kendi çeliğiyle üretebilmesini sağlamak için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

Sektör, Komisyon'un bu riski anladığını ve ticaret konusunda harekete geçtiğini belirtiyor.