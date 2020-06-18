AB Çin Ticaret Odası Başkanı Wuttke: Teknoloji savaşı COVID-19 salgınından daha tehlikeli

18 Haziran 2020

AB Çin Ticaret Odası Başkanı Joerg Wuttke, COVID-19 salgınının tedarik zincirleri ve talebe olan olumsuz etkisinin yanında, ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşının Avrupa'yı da etkileme ihtimalinin "uykularını kaçırdığını" söyledi ve ekledi, "İki büyük gücün savaşı esnasında kenara çekilip zarar görmemek zor."

Wuttke Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkara dünyada 8.3 milyon kişiden fazlasını etkileyen COVID-19 salgınının "zor ancak halledilebilir" olduğunu düşündüğünü, ancak Avrupalı firmaların virüs hakkındaki belirsizlikler sebebiyle "yolunu karanlıkta bulmaya çalıştığını" söyledi.

Avrupalı firmalar için esas ve uzun vadeli zorluğun ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşında "çapraz ateş" arasında kalmak olduğunu belirten Wuttke, "ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşları teknoloji savaşına dönüştü ve bunun da çok daha uzun sürebilecek bir finansal savaşa dönüşme olasılığı var. Bu daha zarar verici bir durum olmakla birlikte, belirsizlikleri de artıracaktır" dedi.

Yarıiletkenler konusunda ABD'ye tamamen bağımlı olduklarını belirten Wuttke ekledi, "Çin de aynı durumda. Teknoloji savaşındaki en büyük endişe, ABD ya da Çin'in Avrupa'yı taraf seçmeye zorlaması olacaktır."

ABD, Çinli teknoloji firması Huawei'i 2019 yılının Mayıs ayında ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle ticari kara listeye alarak ABDli firmaların Huawei ile ticaret yapmalarını yasaklaması daha sonra iki ülke arasında bir ticaret savaşına yol açmıştı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu endişelerin, özellikle 5G konusunda, devam ettiğini söyledi.