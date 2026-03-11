AB, doğal gaza fiyat tavanı getirmeyi düşünüyor

Avrupa Birliği, Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği enerji fiyat artışlarının vatandaşlar üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla yeni politika seçeneklerini gündemine aldı.

Doğal gaz sübvansiyonları ve fiyat tavanı uygulaması, değerlendirilen önlemler arasında öne çıkıyor.

Von der Leyen'den enerji maliyeti uyarısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada söz konusu tedbirlerin AB'nin yürütme organı tarafından incelenen seçenekler arasında bulunduğunu açıkladı.

Von der Leyen, çatışmaların başlamasından bu yana petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın, Avrupalı vergi mükelleflerine fosil yakıt ithalatı açısından yaklaşık 3 milyar Euro ek maliyet getirdiğini belirtti. Bu tutarın yaklaşık 3,5 milyar dolara karşılık geldiğini ifade etti.

Daha önce de uygulanmıştı

AB, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından doğal gaz piyasasında fiyat tavanı uygulamasını devreye almıştı. Ancak belirlenen eşik değerlere ulaşılamaması nedeniyle mekanizma fiilen işletilemedi ve uygulama geçen yıl sona erdi.