AB ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11,9 küçüldü
Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,9 küçüldü.
Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 15 geriledi.
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,9, 2019'un ikinci çeyreğine göre de yüzde 14,4'lük düşüş gösterdi.
GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 18,5, Fransa'da yüzde 13,8, İtalya'da yüzde 12,4, Almanya'da yüzde 10,1, Belçika'da yüzde 12,2, Avusturya'da yüzde 10,7, Portekiz'de yüzde 14,1 oranında geriledi.
Böylece, AB ve Euro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş ölçüldü.
Öte yandan, birinci çeyrekte Euro Bölgesi yüzde 3,6, AB de yüzde 3,2 küçülmüştü.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziran ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 0,4'e çıktı.
Euro Bölgesi'nde temmuz ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 0,9 ile hizmetler ve eksi yüzde 8,3 ile enerji izledi.
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.