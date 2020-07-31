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AB ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11,9 küçüldü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,9 küçüldü.

AB ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11,9 küçüldü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 azaldı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 15 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,9, 2019'un ikinci çeyreğine göre de yüzde 14,4'lük düşüş gösterdi. 

GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 18,5, Fransa'da yüzde 13,8, İtalya'da yüzde 12,4,  Almanya'da yüzde 10,1, Belçika'da yüzde 12,2, Avusturya'da yüzde 10,7, Portekiz'de yüzde 14,1 oranında geriledi.

Böylece, AB ve Euro Bölgesi’nde  söz konusu büyüme verilerinin  ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş ölçüldü.

Öte yandan, birinci çeyrekte Euro Bölgesi yüzde 3,6, AB de yüzde 3,2 küçülmüştü.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,4'e çıktı

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşamaya devam ettiği temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 0,4'e yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin temmuz ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziran ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 0,4'e çıktı.

Euro Bölgesi'nde temmuz ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 0,9 ile hizmetler ve eksi yüzde 8,3 ile enerji izledi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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