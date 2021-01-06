AB fonundan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne hibe desteği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) bünyesinde faaliyet gösteren “Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi”nin son 3 yılda geliştirdiği 14 proje ile KOBİ’ler ve girişimcilerin iş geliştirme süreçlerine destek olduğu bildirildi. Projelerle TÜBİTAK, KOSGEB ve AB fonlarından yaklaşık 2,5 milyon TL’lik finansman desteğinin KOBİ’ler ve girişimcilere aktarılması sağlandığı ifade edildi. Kalyon Garaj'ın son olarak yürüttüğü ‘Yeni Ürün Geliştirmek için Altyapının Geliştirilmesi ve Mentor Köprüsünün Kurulması’ projesiyle AB’den 250 bin Euro’ya kadar fon almaya hak kazandığı açıklandı. Uygulama süresi 18 ay olan projenin sözleşmesi ise ocak ayında imzalanacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, AB'nin ENHANCER programı kapsamında Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nin (ICMP) koordine ettiği hibe programı ile Kalyon Garaj’ın var olan alt yapı ve ekipman düzeyinin daha da zenginleştirileceği; Merkez'in yeni cihazlar, uzman personel ve yazılımlarla takviye edileceği, ayrıca sanayide görev yapan deneyimli uzmanların mentor olarak yeni girişimcilere danışmanlık yapabilecekleri sistemin kurulmasının sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Böylece KOBİ’ler ve girişimciler, yapacakları yatırımlarda, alanında uzman kişiler tarafından teknik ve finansal alanda destek alacak. Ayrıca Kalyon Garaj’a sunulacak projeler arasından seçilecek 7 projeye de prototip üretimi aşamasında destek sunulacak. Özellikle girişimcilerin yeni ürün geliştirme süreçlerinde karşılaştıkları en önemli problem olan ‘prototipleme’ işlemi, Kalyon Garaj’da minimum maliyetlerde gerçekleştirilerek tasarım ve üretim sürelerinin kısaltılması sağlanacak." denildi.

"7 prototip üretilecek"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, projede yer alan pilot çalışmada 10 girişimci/KOBİ için yeni ürün fizibilitesinin yapılacağını, ayrıca 7 yeni ürün prototipinin üretilmesi desteğinin verileceğini belirterek, “Proje ile Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi’nin kapasitesi yerli ve göçmen girişimcilerin ve KOBİ’lerin yenilikçi ürün geliştirmelerine destek vermek üzere geliştirilecek ve ardından reel sektör ile sürdürülebilir iş birliği mekanizması kurulacak. Ayrıca sanayide deneyimli mentorlerin, girişimcilere ve KOBİ’lere tematik alanlarda destek vermek üzere sisteme dâhil edilmesi ve verilecek eğitimlerle nitelikli mentor havuzu oluşturulması planlanıyor. Bu sayede girişimci ve KOBİ’ler tarafından katma değerli ürünler geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.” dedi.