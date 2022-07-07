AB hibesini kullanabilmek için ‘acele kamulaştırma’
Avrupa Birliği’nin (AB) hibe fonunun kullanılabilmesi için Çerkezköy Lojistik Merkezi projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ANKARA (DÜNYA)
Çerkezköy Lojistik Merkezi projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Acele kamulaştırmaya gerekçe olarak, projeye tahsis edilen AB hibe fonunun kullanılabilmesi ile ihalenin yer teslimine ilişkin taahhüdün süreleri içinde tamamlanması gösterildi.