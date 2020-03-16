AB, ihtiyaçlar için ‘ortak satınalma programı’ başlattı

16 Mart 2020

Avrupa Komisyonu, virüsle mücadelede birliğe üye ülkelerin birlikte hareket edilmesi için 27 üye ülkenin 25’inin katıldığı ‘Ortak Satınalma Programı başlattığını duyurdu. 20 üye ülke ile koruyucu ekipmanlar (PPE) için hızlandırılmış ortak satınalma prosedürlerine başlandı. Bu program birliğin giderek artan vaka sayısı nedeniyle muhtemelen yaşanacak arz kısıtlarından etkilenmemesini ve gerekli koruyucu ekipman, ilaç, medikal cihaz gibi hayati önem taşıyan unsurlara erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Satınalma programına ilişkin anlaşmaların nisan başında finalize edilmesi bekleniyor.

Ortak satınalmaya neler dahil edilecek?

Komisyonun sitesinde yer alan açıklamaya göre aşılar, antiviral ilaçlar, kamu sağlığına sınır ötesi tehdit oluşturan salgını önlemeye yönelik medikal önlemler. Teşhis kitleri ve hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, medikal aygıtlar, arındırma kitleri, maskeler, koruyucu ekipman. Şimdiye kadar ortak satınalmaları yapılan kalemler ise botulinum antiktoksin, grip aşıları, kişisel koruyucu ekipman. Aşı ve toksinler için yapılacak alımlara ilişkin ortak alımların anlaşmaları ise şu anda hazırlanıyor.

"AB ve Euro Bölgesi küçülme öngörüyor"

Avrupa Komisyonu’ndan üst düzey bir yetkili Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi’nin bu yıl muhtemelen koronavirüs nedeniyle resesyonda olacağını söyledi. AB Ekonomik İlişkiler Direktörü Maarten Vervey, Brüksel’de cuma günü yaptığı açıklamada “Euro Bölgesi’nde ve Avrupa Birliği’nin tamamında bu yıl büyüme muhtemelen sıfırın altına düşecek ve bu sıfırın hayli altında olabilir.”