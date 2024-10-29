AB-İngiltere rekabet işbirliği anlaşması onay aşamasında

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, rekabet otoriteleri arasında işbirliğini güçlendirecek olan Rekabet İşbirliği Anlaşması'nın müzakerelerini tamamladı.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, bu anlaşmanın AB-İngiltere Ticaret Anlaşması'nı destekleyici nitelikte olduğu belirtildi.

Anlaşma kapsamında AB Komisyonu, AB üye ülkelerinin rekabet otoriteleri ve İngiltere rekabet kurumu arasındaki koordinasyon güçlendirilecek.

AB'nin, rekabet alanında üçüncü bir ülke ile ilk kez böyle bir işbirliği anlaşması yaptığına dikkat çekilen açıklamada, önemli antitröst ve birleşme soruşturmalarında bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sağlanacağı ifade edildi.

Anlaşma, her iki tarafın da onay sürecini tamamlamasının ardından yürürlüğe girecek.