AB Kanada'ya kapıyı açtı, Trump'tan açık tehdit geldi

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kanada'yı AB'nin ilk "ortak üyesi" yapma önerisine ABD Başkanı Donald Trump'tan tarife tehdidi geldi. Trump, girişimin arkasındaki niyetin belirleyici olacağını belirterek, "Niyetleri iyiyse sorun yok. Kötüyse Avrupa'ya çok ağır gümrük vergileri uygularız" dedi.

Washington'ın bazı alanlarda Avrupa ile ticareti durdurabileceğini de söyleyen Trump, Kanada'nın Birliğe katılması fikrini "gülünç" olarak nitelendirdi.

AB'den Kanada'ya yeni model

Gerilimin fitilini von der Leyen'in Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında yaptığı açıklama ateşledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'ye seslenen von der Leyen, iki taraf arasındaki mevcut Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) ötesine geçerek "Gelecek İçin İttifak" kurmak istediklerini açıkladı.

Plan ileri imalat, savunma, enerji, kritik mineraller, yapay zekâ, kuantum teknolojileri ve siber güvenlik gibi stratejik alanlarda işbirliğinin genişletilmesini öngörüyor. Von der Leyen ayrıca Carney'ye, "Kanada'nın AB'nin ilk ortak üyesi olmasının önünü açmak için sizinle birlikte çalışmak istiyorum" diye seslendi.

Trump'la gerilim Kanada'yı Avrupa'ya yöneltti

Ottawa'nın Avrupa ile bağlarını güçlendirme arayışında Washington ile bozulan ticari ilişkiler de etkili oldu. Trump'ın tarifeleri ve Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması yönündeki açıklamaları iki komşu arasındaki gerilimi artırdı. İhracatının yaklaşık yüzde 70'ini ABD'ye yapan Kanada ise bu pazara bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Carney daha önce büyük güçler arasındaki rekabet karşısında orta ölçekli ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini savunmuş ve AB ile "benzersiz bir ittifak" kurulması çağrısında bulunmuştu.

Washington'dan yeni hamle

Ticaret gerilimi sürerken Trump, Kanada ürünlerinin ABD federal kamu alımlarından çıkarılmasını öngören bir başkanlık muhtırası da imzaladı. Beyaz Saray, kararın Ottawa'nın yerli ürünlere öncelik veren "Kanada Malı Al" politikasına karşılık alındığını açıkladı.

Kanada ise Washington'a karşı ticari seçeneklerini çeşitlendirirken Avrupa ile savunmadan teknolojiye uzanan daha kapsamlı bir ekonomik ve stratejik yapı kurmayı hedefliyor.

AB mevzuatında halihazırda "ortak üyelik" adıyla tanımlanmış resmi bir statü bulunmadığından, önerilen modelin kapsamı ve hukuki çerçevesi yapılacak müzakerelerle şekillenecek.