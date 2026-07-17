AB karbon piyasasında sanayiye yeni kalkan

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Avrupa Komisyonu, Emisyon Ticaret Sistemi’nde enerji yoğun sanayilere verilen ücretsiz karbon tahsisatını 2038’e kadar uzatan yeni bir düzenleme paketi açıkladı. Teklife göre çelik, çimento ve benzeri sektörler 2030’a kadar yaklaşık 6 milyar euro ek destekten yararlanacak.

Paket, Avrupa sanayisinin yüksek enerji maliyetleri ve küresel rekabet baskısı altında karbon maliyetlerini daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Piyasa tarafında ise daha gevşek kuralların karbon fiyatı, yatırım takvimi ve ihracat rekabeti üzerindeki etkisi izlenecek.

Ücretsiz izinler uzuyor

Teklif kapsamında çelik, çimento ve diğer enerji yoğun sektörlere verilen ücretsiz emisyon izinlerinin aşamalı kaldırılma süreci öteleniyor. Mevcut yapıda daha erken sıkılaşması beklenen tahsisat sistemi, 2038’e kadar uzatılarak şirketlere daha uzun bir geçiş dönemi tanıyacak.

Komisyon ayrıca ücretsiz tahsisatın dağıtım koşullarını da esnetmeyi planlıyor. Böylece karbon maliyetlerindeki artışın sanayi bilançoları üzerindeki baskısının sınırlanması ve üretimin Avrupa dışına kaymasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Emisyon takvimi yavaşlıyor

Yeni paket yalnızca ücretsiz izin süresini uzatmıyor, şirketlerin emisyon azaltım takvimini de daha yavaş bir patikaya taşıyor. Bu yaklaşım, sanayinin dönüşüm yükünü zamana yayarken kısa vadede maliyet şokunu azaltmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği son yıllarda iklim hedefleri ile sanayi rekabeti arasında daha hassas bir denge kurmaya çalışıyor. Özellikle ABD’de sanayi teşviklerinin artması ve Çin kaynaklı fiyat baskısı, Brüksel’i karbon piyasasında daha pragmatik bir çizgiye yaklaştırmış görünüyor.

Türkiye ihracatı için sinyal

Karar, Avrupa pazarına satış yapan Türk üreticiler açısından da yakından izlenecek. Çelik, çimento, alüminyum ve gübre gibi sektörlerde Avrupa’daki üreticilere tanınacak ilave zaman ve maliyet avantajı, fiyatlama dengesini yeniden şekillendirebilir.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın devreye girdiği bir dönemde Avrupa içindeki sanayiye sağlanan bu esneklik, Türk ihracatçılar için rekabet koşullarını daha karmaşık hale getirebilir. İhracat tarafında yalnızca karbon uyumu değil, maliyet yapısı ve teslimat gücü de daha kritik hale gelecek.

Gözler yeni takvimde

Teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerle yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle piyasa tarafı, teklif metninin müzakereler sırasında ne ölçüde değişeceğini ve hangi sektörlerin kapsamda kalacağını takip edecek.

Önümüzdeki dönemde karbon fiyatlamasının seyri, ücretsiz tahsisatın nihai çerçevesi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın uygulama adımları öne çıkacak. Sanayi şirketleri için yatırım planları, ihracatçılar için ise Avrupa pazarındaki maliyet rekabeti bu takvimin en kritik izleme başlıkları olacak.