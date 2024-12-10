AB: Kıta geleceği tarım ve gıda sektörüne bağlı! Genç çiftçilere 3 milyar Euro'luk destek

'AB Tarım ve Gıda Günleri' programına katılan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'daki çiftçilerin sorunlarını gidermek, sektörün rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini artırmak üzere çalışmalar yaptıklarını söyledi. 2024, AB'de çiftçilerin yüksek maliyetler, yetersiz desteklemeler, ucuz ithal ürünler ve katı çevre politikaları nedeniyle sıkça protesto edildiği bir yıl oldu.

"Kıtamızın geleceği, gelişen bir tarım ve gıda sektörüne bağlı" diyen Leyen, Avrupa çiftçilerinin, idari yükün azaltılmasını talep ettiklerini belirtti ve bu alanda adımlar atarak daha fazla teşvik sunup küçük ölçekli çiftliklere istisnalar getirdiklerini belirtti.

Ürünlerini üretim maliyetinin altında satmaktan çiftçilerin ve bu konuda yakın zamanda iki önemli yasal değişiklik teklifi sunacaklarını vurgulayan von der Leyen, çiftçileri ve küçük işletmeleri büyük alıcılara karşı korumak için alınacak önlemlerden bahsetti.

Genç üreticilere özel destek

Çiftçilik yapmayı tercih eden gençlerin sayısının çok azaldığını hatırlatan von der Leyen, "Bu eğilimi tersine çevirmeliyiz." dedi. Von der Leyen, gençlerin tarımsal faaliyete yönlendirilmesi için adil bir gelir, arazi ve finansmana erişim gibi doğru teşviklere ihtiyaç duyduklarına dikkati çekerek, "Bugün, Avrupa Yatırım Bankası (AYT) genç çiftçilere güçlü bir şekilde odaklanarak 3 milyar Euro'luk tarımsal gıda yatırımını duyuracak" ifadesini kullandı.

Avrupa genelinde çiftçiler, AB'nin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek yakıt ve gübre maliyetleriyle yapılan ticaret anlaşmaları sonucunda dış ülkelerden gelen ucuz tahıl ve et ürünlerinden rahatsızlık duyuyor.