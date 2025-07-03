AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den ABD'ye 'ticaret anlaşmasına hazırız' mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifeler konusunda bir anlaşma yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Von der Leyen, Danimarka'da ülkenin AB dönem başkanlığını devralması nedeniyle düzenlenen program kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

AB ile ABD arasında tarifeler konusundaki müzakerelerin devam ettiğini anımsatan von der Leyen, bugün AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in Washington'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Bir anlaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Müzakere edilmiş bir çözüm istiyoruz. Aynı zamanda, tatmin edici bir anlaşmaya varılamaması olasılığına da hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.

AB ülkelerinin, ABD'ye karşı bir dengeleme listesi üzerinde de istişarelerde bulunduğunu anlatan von der Leyen, "Avrupa'nın çıkarlarını savunacağız. Bunun için gerekli bütün araçlar masada" dedi.

Von der Leyen, ABD ile yürütülen tarife müzakerelerini başarıyla tamamlamak için 9 Temmuz tarihini hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çok büyük bir görev. AB ile ABD arasında 1,5 trilyon avroluk küresel olarak en büyük ticaret hacmi bulunuyor. Aslında hedeflediğimiz şey prensipte bir anlaşma yapmak. Çünkü 90 günde böyle bir ticaret hacmi söz konusu olduğu için ayrıntılı bir anlaşma imkansız."

Tarife gerginliği nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, AB ile ticaret anlaşması görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önermiş, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından ABD tarafı, AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararı müzakerelere zaman vermek için 9 Temmuz'a ertelemişti.

AB üyesi ülkeleri ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB Komisyonu ile ABD yetkilileri, tarifeler konusunda bir anlaşma müzakereleri yürütüyor.