AB Komisyonu: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5,4 daralacak

06 Mayıs 2020

AB Komisyonu, 2018 yılındaki krizin etkilerini daha tam olarak atlatamadan COVID-19 salgınının yol açtığı global kriz ile karşı karşıya kalan Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5,4 daralacağını tahmin etti.



Birlik üyesi ve aday ülkeler için bahar dönemi makroekonomik tahmin ve değerlendirmelere yer verilen 2020 Yılı Bahar Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayınlayan AB Komisyonu, Türkiye'nin global tedarik, değer zinvirlerine yüksek entegrasyon ve turizm, taşımacılık gelirlerine bağılmılılığı nedeniyle COVID-19 krizinin etkilerine, serpintilerine maruz kaldığını ifade etti.

Dış finansman kırılganlıkları ve kriz öncesinde uygulanmakta olan genişlemeci politkaların Türkiye'nin COVID-19 krizinin etkilerini hafiletme için politika alanını sınırladığını savunan AB Komisyonu, bilanço ve dış finansman kırılganlıklarının majör bir risk kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti.



Komisyon raporunda, yurk içi talepte ve uluslararası ticarette bu yıl yaşanan kesnin düşüşün ardından, uzun süreli, ısracı belirsizlik ve zayıf istihdam piyasasının Türkiye'nin 2021'de toparlanma gücünü zayıflatmasını beklediklerini ifade ederek 2021 yılı için Türk ekonomisine yönelik GSYH büyüme tanminini yüzde 4,4 olarak ortaya koydu.



Komisyon'un Türkiye için 2020 ve 2021 işsiizlik oranı tahminleri yüzde 16,9 olurken, enflasyon beklentileri ise yüzed 11,4 ve 11,7 olarak ifade edildi.

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