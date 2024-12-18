AB Komisyonu'ndan Euro Bölgesi ülkelerine 'sıkı maliye politikası' uyarısı

AB Komisyonu yayımladığı 'Avrupa Sonbahar Dönem Paketi' başlıklı çalışmasında, Euro Bölgesi'nin rekabet gücüne, dayanıklılığına, makroekonomik ve finansal istikrarına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Rekabet ortamını bozmayan sanayi teşvik politikalarının önemine de atıf yapılan çalışmada, söz konusu ülkelerin ihtiyatlı mali politikalar sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi ve kamu borcunun sürdürülebilirliğini güçlendirmenin birçok ülkenin önceliği olması gerektiği kaydedildi.

Gerçekçi borç azalma yollarına gidilmeli

Maliye politikasının para politikasıyla birlikte çalışmaya ve borç sürdürülebilirliğine odaklanması gerekliliğine dikkat çeken AB Komisyonu, politika yapıcıların gerçekçi borç azaltma yollarını benimsemeleri için de çağrıda bulunudu.

Büyümeyi artıran reformlara ve yatırımlara öncelik verilmesinin, uzun vadeli ekonomik istikrarın desteklenmesinin, kamu maliyesinin dikkatli bir şekilde yönetilmesinin gerekliliğini vurgulayan çalışmada, 4 yıllık güçlü genişlemeci politikanın ardından mali duruşun daraltıcı hale gelmesi beklendiği ifade edildi.