AB Komisyonu'ndan Türkiye için yeni tahminler: Enflasyonda düşüş, büyümede ivme...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Sonbahar Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu'nda Türkiye ekonomisine yönelik güncel beklentilerini açıkladı. Raporda, büyümeden enflasyona, cari açıktan işsizliğe kadar önemli göstergelere ilişkin projeksiyonlar yer aldı. Komisyon, para politikasındaki sıkılaşmaya rağmen yılın ilk yarısında iç talebin canlı kaldığına dikkat çekti.

Enflasyon tahmini ne oldu?

AB Komisyonu'nun değerlendirmesine göre Türkiye ekonomisi 2026'da yüzde 3,4, 2027'de ise yüzde 4 büyüme kaydedecek. Enflasyonun kademeli olarak düşmesi öngörülürken, 2025 için yüzde 35,2, 2026 için yüzde 24,8 ve 2027 için yüzde 17,7 oranları tahmin edildi.

İşsizlik oranının sabit kalacağı öngörüldü

Cari açığın GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 1,5, gelecek yıl yüzde 1,6, 2027'de ise yüzde 1,9 seviyesine çıkmasının beklendiği raporda, işsizlik oranının üç yıl boyunca yüzde 8,6 düzeyinde sabit kalacağı öngörüldü.

Komisyon, değerlendirmesinde, "sıkı para politikalarına rağmen iç talebin yılın ilk yarısında güçlü seyrini sürdürdüğünü" vurguladı.