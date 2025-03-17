AB Konseyi Ukrayna’ya 3,5 milyar Euroluk yardımı onayladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna’ya yönelik mali destek programı kapsamında 3,5 milyar euroluk üçüncü yardım paketini onayladı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında alınan kararla, Ukrayna’nın ekonomik istikrarı ve yeniden inşası için ayrılan fonlardan yapılacak yeni ödemeye yeşil ışık yakıldı.

Konsey tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın üçüncü ödemeyi alabilmesi için “Ukrayna Planı” kapsamında belirtilen tüm koşulları yerine getirdiği tespitine varıldığı belirtildi. Onaylanan üçüncü yardım paketiyle birlikte Ukrayna için toplamda yaklaşık 20 milyar euro ödeme yapılmış olacak.

Yardım paketi, Ukrayna’nın makro-finansal istikrarını sağlamasının yanı sıra savaş sonrası toparlanma sürecine katkı sağlama ve ülkenin modernizasyonunu destekleme amacı taşıyor.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, AB Konseyi’nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bu desteğin Avrupa’nın Ukrayna’ya olan stratejik bağlılığının güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şmihal, “AB ülkeleri dayanıklılığımızı güçlendiriyor ve Avrupa entegrasyonunu hızlandırıyor. Ukrayna bugün yalnızca özgürlüğü için savaşmıyor, aynı zamanda güçlü ve birleşik bir Avrupa’nın geleceğini de şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı.