“AB kurtarma fonu görüşmeleri yolunda gidiyor”

20 Temmuz 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cuma gününden bu yana devam eden Avrupa Birliği’nin kurtarma fonu görüşmelerinin iyi gittiğini söylerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurtz ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte de görüşme sürecinden memnuniyet duyduklarını belirtmişlerdi.

Diğer yandan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin de dahil olduğu bir grup lider bir anlaşma üzerinde fikir birliğine varılamama ihtimaline işaret ettiler.