AB-MERCOSUR anlaşması ticari kazanç mı Avrupa tarımı için trajik bir son mu?

Fransa'da Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı arasındaki ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler traktörleriyle Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu önünde toplandı. Söz konusu anlaşmanın Avrupa'daki tarıma zarar vereceğini belirten üreticiler, "İthal ürünlerinizle çocuklarımızı zehirlemeyin", "AB-MERCOSUR anlaşması tarımın ölümü" yazılı pankartlarıyla dikkat çekti.

İkili tarifelerin yüzde 90'ından fazlası ortadan kalkacak

AB ile Güney Amerika ülkeleri arasında yaklaşık 25 yıldır devam eden müzakerelerin ardından 6 Aralık'ta Uruguay'da yapılan zirvede AB-MERCOSUR anlaşması için uzlaşı sağlandığı duyurulmuştu. AB Konseyi ve AP dışında üye ülkelerin ulusal meclislerinin de onaylaması gereken bu anlaşmanın, AB ile MERCOSUR ülkeleri arasında mevcut durumdaki ikili tarifelerin yüzde 90'ından fazlasını ortadan kaldıracağı, tarife dışı engelleri azaltacağı ve teknik engeller, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri ve kamu ihaleleri gibi kilit alanlardaki düzenlemeleri uyumlu hale getireceği öne sürülüyor.

AB liderleri bu anlaşmayı 'Avrupa için bir kazanç' olarak duyursa da Fransa, Polonya, İtalya ve İspanya gibi bazı AB ülkelerindeki çiftçiler buna karşı çıkıyor.