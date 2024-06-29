AB-Mısır arasında değeri 40 milyar Euro'yu aşan imzalar atıldı

Etkinlikte Mısır'ın istikrar ve refahının bulunduğu bölge için hayati öneme sahip olduğunu vurgulan von der Leyen, 3 ay önce Mısır'a daha fazla maddi yardım, stratejik sektörlere daha fazla yatırım yapılması ve işçilerin becerilerinin artırılması taahhüdünde bulunduklarını anımsattı ve "Mart ayında Mısır için 7,4 milyar Euro tutarında büyük bir finansman ve yatırım paketi açıkladık" dedi ve "Bugün makro-finansal yardımın ilk 1 milyar Euroluk kısmı için imza atıyoruz. Bu paket, Mısır'ın özel sektörün ihtiyaç duyduğu reform gündemini teşvik edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Mısır'daki stratejik yatırımları artırma taahhüdünde de bulunduklarını hatırlatarak, "Şimdi 1,8 milyar Euro değerinde yeni Avrupa yatırımlarını harekete geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. Mısır'ın temiz enerji merkezi olma konusunda iddialı bir hedefi olduğunu anlatan von der Leyen, Avrupa'nın çoğunlukla çok uzaklarda üretilen piller, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri kullandığını, bunları bölgede üretmek için güçlerin birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Temiz teknoloji ve dijital eğitime 25 milyon Euro'luk proje

Von der Leyen, Mısır'daki işçilerin becerilerinin artırılmasının da önemli olduğuna işaret ederek, "Bugün Mısırlı gençlere temiz teknoloji ve dijital eğitim vermek amacıyla 25 milyon Euro değerinde yeni bir projeye imza atıyoruz" ifadesini kullandı.

"Yeni ortaklığımızı önemli kamu yatırımlarıyla destekliyoruz" diyen von der Leyen, gerçek farkın ise özel sektörün bu işe girmesiyle olabileceğini söyledi. Yanlarında hidrojen, su yönetimi, inşaat, kimya, denizcilik, havacılık ve otomotiv gibi pek çok sektörden şirket temsilcileri bulunduğunu belirten von der Leyen, Mısır'la ortaklığı başarılı kılmak istediklerini ifade etti.