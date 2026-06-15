AB nisanda 7 milyar euodan fazla dış ticaret açığı verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 225,7 milyar euro, ithalatı ise yüzde 10,1 yükselerek 232,8 milyar euro oldu. AB, söz konusu ayda 7,1 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

Öte yandan, AB, mart ayında 2,3 milyar euro, geçen yılın nisan ayında ise 7,3 milyar euro ticaret fazlası vermişti. AB’nin ticaretindeki değişim enerji ürünlerindeki açığın artmasından, makine ve araç ürünlerindeki fazlasının ise azalmasından kaynaklandı.

Euro Bölgesi'nde ihracat nisanda yıllık bazda yüzde 5 artışla 255,4 milyar euroya, ithalat ise yüzde 9,3 artışla 256,4 milyar euroya ulaştı. Böylece, euro Bölgesi nisanda 1 milyar euro ticaret açığı verdi.

Euro Bölgesi, geçen yılın nisan ayında 8,7 milyar euro ticaret fazlası vermişti.

Nisan ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 41,4 milyar euro ile ABD, 30,3 milyar euro ile İngiltere, 20,7 milyar euro ile İsviçre, 16,6 milyar euro ile Çin ve 9,7 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 48,5 milyar euro ile Çin, 31,5 milyar euro ile ABD, 14,3 milyar euro ile İngiltere, 12,5 milyar euro ile İsviçre, 10,7 milyar euro ile Norveç ve 9,1 milyar euro ile Türkiye olarak tespit edildi.