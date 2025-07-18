AB, Rusya'ya yönelik 18'nci yaptırım paketini onayladı

Avrupa Birliği, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya yönelik 18. yaptırım paketini resmen onayladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, yeni yaptırımların Rusya’nın ekonomik ve askeri altyapısının kalbine darbe vurduğunu belirtti.

“Bugünkü paket, Rusya'nın savaş makinesinin kalbine darbe indirdiğimizi gösteriyor,” diyen von der Leyen, yaptırımların enerji, bankacılık ve savunma sanayi sektörlerini kapsadığını vurguladı.

20 Rus bankası ödeme sisteminden çıkarıldı, tavan fiyat düşürüldü

Yeni düzenlemeler kapsamında yaklaşık 20 Rus bankası daha SWIFT uluslararası ödeme sisteminden çıkarılarak tüm işlemlerden men edilecek. Mevcut varil başı 60 dolarlık tavan fiyat uygulaması yerine, küresel piyasa fiyatının 15 dolar altında dinamik bir fiyatlandırma sistemi getirilecek. Yeni eşik fiyat 45-50 dolar arasında başlayacak ve yılda en az iki kez güncellenecek.

Ayrıca Rusya’nın “gölge filo” olarak bilinen petrol tankerlerine yönelik yaptırımlar genişletilerek hedef alınan gemi sayısı 400’ü geçti. Üçüncü ülkelerde rafine edilen Rus petrolü ve gelecekte devreye alınmasını önlemek amacıyla Kuzey Akım (Nord Stream) boru hatları da yaptırımlara dahil edildi.

Çift kullanımlı (sivil-askeri) ürün ve teknolojilere yönelik ihracat kısıtlamaları artırılırken, Moskova’nın kısıtlamaları aşmasına yardım ettiği değerlendirilen Çin ve diğer ülkelerdeki bazı kuruluşlar da yaptırım listesine eklendi.

Paket, Rus fosil yakıtlarının kademeli olarak bırakılmasına karşı çıkan Slovakya’nın vetosu nedeniyle haftalarca ertelenmişti. Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Komisyonu’ndan garanti aldıktan sonra Perşembe günü vetoyu kaldırdı. Yaptırımlar, AB büyükelçileri tarafından onaylandı ve bugün Brüksel’de yapılacak bakanlar toplantısında resmen kabul edilmesi bekleniyor.