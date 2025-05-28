AB şirketleri Çin’e mesafeli: Kötümserlik 20 yılın zirvesinde

Avrupa iş dünyasının Çin'e yönelik endişeleri, ekonomik büyümedeki yavaşlama ve artan jeopolitik riskler nedeniyle rekor seviyeye ulaştı. Avrupa Birliği Ticaret Odası’nın 2004’ten bu yana gerçekleştirdiği yıllık anketin 2025 sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 73’ü Çin’de iş yapmanın son bir yılda daha da zorlaştığını söyledi. Bu oran, arka arkaya dördüncü kez rekor kırdı.

Anket, Ocak ve Şubat aylarında Çin’de faaliyet gösteren 503 AB merkezli şirkete uygulandı. Oda Başkanı Jens Eskelund, şirketlerin ciddi bir baskı hissettiğini belirterek, “Kötümserlik yüksek ama Çin'den çıkmak da kolay değil. Şirketler karmaşık tedarik zincirleri nedeniyle pazarda kalmaya devam ediyor” dedi.

Ankete göre, katılımcıların yalnızca yüzde 12’si önümüzdeki iki yıl içinde Çin’de kârlılık konusunda iyimser olduğunu belirtti. Çin, gelecek yatırımlar için en cazip ülke sıralamasında tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Katılımcıların yüzde 38’i önümüzdeki yıl ülkede genişleme planladığını söyledi.

Sektörel düzeyde en büyük olumsuzluğu kozmetik sektörü yaşadı. Yerel talepteki düşüş nedeniyle bu alanda gelirler 2024’te yüzde 45 azaldı. Bu, son 10 yılın yalnızca ikinci gelir düşüşü oldu. Buna karşın havacılık ve uzay sektörleri, Çin’de iş yapmanın kolaylaştığını belirten nadir sektörler arasında yer aldı.

Eskelund, "Henüz bir dönüm noktası görmedik. Belirsizlik hâlâ yüksek," diyerek Avrupa şirketlerinin temkinli tavrını özetledi.