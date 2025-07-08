AB tescilli Memecik zeytininden üretilen yağlar ihracat yolunda
Zeytinyağı üretimini, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescilli Aydın’ın Memecik zeytini ile gerçekleştiren NizOlive, yeni dönemde ihracat hedefliyor. NizOlive Genel Müdürü Bahattin Yorgun, Memecik zeytininden elde ettikleri nitelikli zeytinyağıyla uluslararası pazarda marka olmayı planladıklarını söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com
NizOlive, kendine has tat, koku ve aromasıyla öne çıkan AB tarafından coğrafi işaretli Memecik zeytinlerinden üretilen zeytinyağını ihraç etmeyi hedefliyor. Memecik zeytini ile üretim yaptıklarını kaydeden NizOlive Genel Müdürü Bahattin Yorgun, yeni dönemde ürünlerini ihraç ederek, elde ettikleri nitelikli zeytinyağı ile uluslararası pazarda marka olmayı planladıklarını belirtti.
Memecik zeytininin kendine has meyvemsi aroması var
Firmalarının 2021 yılında Aydın’da kurulduğunu aktaran Yorgun, Antik Çağ'da Homeros’un “sıvı altın” olarak tanımladığı zeytinyağını bugünün modern üretim teknolojileriyle ürettiklerini açıkladı. “Üretim süreçlerinde özellikle kaliteye, doğallığa ve özenli işçiliğe önem veriyoruz” diyen Yorgun, “Türkiye'nin Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip zeytin türlerinden biri olan Memecik zeytini ile 0,2-0,3 dizem arasında düşük asiditeye sahip yüksek kaliteli zeytinyağları üretiyoruz. Kendine has meyvemsi aromasıyla öne çıkan zeytinyağını, özel şişeleme ve saklama koşullarıyla koruyoruz. Üretim tesisimiz, sezonda günlük 20 ton üretim kapasitesiyle çalışıyor” dedi.
Şu anda yurt dışı pazarlarında aktif bir faaliyetlerinin olmadığını bildiren Yorgun, ancak hedeflerinin coğrafi işaretli Memecik zeytininden elde ettikleri zeytinyağları ile uluslararası pazarda bir marka haline gelmek olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda, dünya genelindeki tüketici beklentilerini ve kalite standartlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Yorgun, üretim süreçlerini sürekli geliştirdiklerini bildirdi.
Hasat edilen zeytinler 4 saatte fabrikaya ulaşıyor
Üretim sürecinde tarladan sofraya kadar tüm süreçleri kendi kontrollerinde yürüttüklerine dikkat çeken Yorgun, "Zeytinleri sırıkla dövmüyoruz; ağaçlara zarar vermeden, sadece el ile veya özel taraklarla topluyoruz. Bu sayede zeytinlerin zarar görmesini önlüyor ve yağın kalitesini koruyoruz. Hasat edilen zeytinler, maksimum dört saat içinde fabrikamıza ulaşıyor. Fabrikamıza gelen zeytinler, öncelikle yapraklarından ayıklanıyor ve arıtılmış suyla yıkanarak yabancı maddelerden arındırılıyor. Kırma ve yağ ayrıştırma süreçlerinden sonra elde edilen zeytinyağını, paslanmaz çelik (krom) tanklarda 4 ile 5 gün süreyle dinlendiriyoruz. Böylece, yağın içinde kalan minik partiküllerin doğal yollarla dibe çökmesi sağlanıyor. Son olarak, yeniden krom tanklara alınan yağın hava ile temasını kesmek ve oksidasyonunu önlemek için argon gazı ile koruma altına alıyoruz. Böylece ürünlerimiz uzun süre tazeliğini muhafaza ediyor” diye konuştu.
Ürün gamına zeytinyağlı kuru domates ekledi
Memecik zeytinlerinden erken hasat soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağların-dan başlayarak, farklı ambalaj ve filtreleme seçenekleriyle çeşitli ürünler ürettiklerine değinen NizOlive Yönetim Kurulu Üyesi Berna Küçükkaya, bunların yanı sıra, ürün gamlarında zeytinyağlı sabun, kuru incir ve incir kürü gibi doğal ve sağlıklı ürünlerin de bulunduğunu aktardı. Ürün gamlarına zeytinyağlı kuru domates ürününü eklediklerini işaret eden Küçükkaya,“Ürün çeşitliliğimizi artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Organik tarım sertifikası bulunuyor
Her aşamada hem ulusal hem de uluslararası kalite standartlarına uygun üretim gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Yorgun, ayrıca zeytinyağlarını düzenli olarak laboratuvar testlerinden geçirdiklerini söyledi. Ürünlerini sahip oldukları sertifikalarla da belgelendirdiklerinin bilgisini veren Yorgun, “Organik Tarım Sertifikamız var ve üretimde hiçbir kimyasal girdi kullanmıyoruz.Ayrıca müteşebbis sertifikamız, üretici olarak resmi uygunluğumuzu ve kurumsal sorumluluğumuzu belgeliyor. Çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı gözeterek, uzun vadeli değer yaratma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.