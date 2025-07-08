AB tescilli Memecik zeytininden üretilen yağlar ihracat yolunda

Mehmet H. GÜLEL

mehmet.gulel@dunya.com

NizOlive, kendine has tat, koku ve aromasıy­la öne çıkan AB tara­fından coğrafi işaretli Me­mecik zeytinlerinden üreti­len zeytinyağını ihraç etmeyi hedefliyor. Memecik zeytini ile üretim yaptıklarını kay­deden NizOlive Genel Mü­dürü Bahattin Yorgun, ye­ni dönemde ürünlerini ihraç ederek, elde ettikleri nitelik­li zeytinyağı ile uluslararası pazarda marka olmayı plan­ladıklarını belirtti.

Memecik zeytininin kendine has meyvemsi aroması var

Firmalarının 2021 yı­lında Aydın’da kuruldu­ğunu aktaran Yorgun, Antik Çağ'da Home­ros’un “sıvı altın” olarak tanımladığı zeytinyağı­nı bugünün modern üre­tim teknolojileriyle üret­tiklerini açıkladı. “Üretim süreçlerinde özellikle kali­teye, doğallığa ve özenli işçi­liğe önem veriyoruz” diyen Yorgun, “Türkiye'nin Avru­pa Birliği coğrafi işaret tes­ciline sahip zeytin türlerin­den biri olan Memecik zeyti­ni ile 0,2-0,3 dizem arasında düşük asiditeye sahip yüksek kaliteli zeytinyağları üre­tiyoruz. Ken­dine has meyvem­si aro­masıyla öne çı­kan zey­tinyağını, özel şişeleme ve saklama koşul­larıyla koruyoruz. Üretim tesisimiz, se­zonda günlük 20 ton üretim kapasitesiyle çalışıyor” dedi.

Şu anda yurt dışı pazarla­rında aktif bir faaliyetlerinin olmadığını bildiren Yorgun, ancak hedeflerinin coğra­fi işaretli Memecik zeytinin­den elde ettikleri zeytinyağ­ları ile uluslararası pazarda bir marka haline gelmek ol­duğunu vurguladı. Bu doğrul­tuda, dünya genelindeki tü­ketici beklentilerini ve kalite standartlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Yorgun, üretim süreçlerini sürekli ge­liştirdiklerini bildirdi.

Hasat edilen zeytinler 4 saatte fabrikaya ulaşıyor

Üretim sürecinde tarladan sofraya kadar tüm süreçleri kendi kontrollerinde yürüt­tüklerine dikkat çeken Yor­gun, "Zeytinleri sırıkla döv­müyoruz; ağaçlara zarar ver­meden, sadece el ile veya özel taraklarla topluyoruz. Bu sa­yede zeytinlerin zarar gör­mesini önlüyor ve yağın ka­litesini koruyoruz. Hasat edilen zeytinler, maksimum dört saat içinde fabrikamıza ulaşıyor. Fabrikamıza gelen zeytinler, öncelikle yaprak­larından ayıklanıyor ve arı­tılmış suyla yıkanarak yaban­cı maddelerden arındırılıyor. Kırma ve yağ ayrıştırma sü­reçlerinden sonra elde edilen zeytinyağını, paslanmaz çelik (krom) tanklarda 4 ile 5 gün süreyle dinlendiriyoruz. Böy­lece, yağın içinde kalan minik partiküllerin doğal yollarla dibe çökmesi sağlanıyor. Son olarak, yeniden krom tankla­ra alınan yağın hava ile tema­sını kesmek ve oksidasyonu­nu önlemek için argon gazı ile koruma altına alıyoruz. Böy­lece ürünlerimiz uzun süre tazeliğini muhafaza ediyor” diye konuştu.

Ürün gamına zeytinyağlı kuru domates ekledi

Memecik zeytinlerinden erken hasat soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağların-dan başlayarak, farklı ambalaj ve filtreleme seçenekleriyle çeşitli ürünler ürettiklerine değinen NizOlive Yönetim Kurulu Üyesi Berna Küçükkaya, bunların yanı sıra, ürün gamlarında zeytinyağlı sabun, kuru incir ve incir kürü gibi doğal ve sağlıklı ürünlerin de bulunduğunu aktardı. Ürün gamlarına zeytinyağlı kuru domates ürününü eklediklerini işaret eden Küçükkaya,“Ürün çeşitliliğimizi artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Organik tarım sertifikası bulunuyor

Her aşamada hem ulusal hem de uluslararası kalite standartlarına uygun üretim gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Yorgun, ayrıca zeytinyağlarını düzenli olarak laboratuvar testlerinden geçirdiklerini söyledi. Ürünlerini sahip oldukları sertifikalarla da belgelendirdiklerinin bilgisini veren Yorgun, “Organik Tarım Sertifikamız var ve üretimde hiçbir kimyasal girdi kullanmıyoruz.Ayrıca müteşebbis sertifikamız, üretici olarak resmi uygunluğumuzu ve kurumsal sorumluluğumuzu belgeliyor. Çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı gözeterek, uzun vadeli değer yaratma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.