AB tüketici güveni haziranda yükseldi
AB tüketici güveni COVID-19 salgını etkisiyle negatif seyrine üçüncü ayında devam ederken, haziranda -15.6 puana yükseldi.
Avrupa Birliği’nde tüketici güveni haziran ayında, mayıs ayına göre 4.1 puanlık artışla -15.6 puana yükseldi.Endekste görülen artışın sebebi olarak hanehalklarının ekonomik durumlarındaki beklentilerinin yükselerek, büyük harcamalar yapmaya hazır olmaları ve genel ekonomik durum gösterildi.
AB hizmet hassasiyeti haziranda, mayıs ayındaki -43.6 düzeyinden, -35.6 düzeyine yükseldi.
Sanayi güveni mayıs ayındaki -27.5 puandan, haziranda -21.7 puana yükseldi.
Ekonomik hassasiyet göstergesi haziran ayında 80 puanlık beklentinin altında kalarak, mayıs ayındaki 67.5 puandan 75.7 puana yükseldi.