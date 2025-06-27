AB Türkiye Delegasyonu'ndan İBB metro projesi fonu iddialarına yalanlama

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu "İBB, AB’den aldığı 60 milyon Euro fonu metro projesinde kullanmadı” şeklindeki haberlerin asılsız ve gerçeğe aykırı olduğunu söyledi.

Delegasyon ilgili kuruluşlara, yanıltıcı başlık ve iddiaların kontrol edilmesi ve düzeltilmesi için için çağrıda bulundu.

Açıklamada "AB fonlarının kötüye kullanıldığına dair iddialar tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Haberde iddia edilenin aksine, Avrupa Birliği'nin haberlerde bahsi geçen metro projesine ne 60 milyon Avro ne de daha küçük miktarlarda herhangi bir mali katkısı bulunmamaktadır" denildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 6 milyon Euro bütçeli tek projenin "İstanbul'da sürdürülebilir kentsel hareketlilik çözümlerinin geliştirilmesini destekleme" projesi olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 6 milyon Avro bütçeli tek proje, İstanbul'da sürdürülebilir kentsel hareketlilik çözümlerinin geliştirilmesini desteklemektedir. Bu girişim, özel otobüs şeritlerinin, tarihi yarımada, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde düşük emisyonlu bölgelerin oluşturulması ve genel olarak toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi de dâhil olmak üzere, vatandaşlara somut faydalar sağlamayı amaçlamaktadır. AB tarafından finanse edilen bu projenin hazırlıkları başarıyla tamamlanmak üzeredir ve yakın gelecekte daha fazla ilerlemenin kaydedildiğini duyuracağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz."