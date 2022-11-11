AB, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

Avrupa Birliği Komisyonu bugün yayınladığı "Avrupa Ekonomik Tahminler, Güz 2022" raporunda Türkiye için 2022 ve 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini yükseltti.

Komisyon, mayıs ayında yayınladığı "Bahar 2022" raporunda Türkiye için yüzde 2 ve 3 olarak ortaya koyduğu GSYH büyümü tahminlerini bugün yüzde 5 ve yüzde 3,5 olarak revize etti ve 2024 yılında da ekonominin yüzde 3 büyüyeceğini öngördü.

Bununla birlikte AB Komisyonu yaptığı değerlendirmede, "Zayıf ekonomik güvene ve yüksek belirsizliklere rağmen, ekonomik performans yılın ilk yarısında çok güçlüydü. Bununla birlikte büyüme hali hazırda yılın ikinci yarısında yavaşlıyor. Haziran 2023'te yapılması öngörülen genel seçimler öncesi kamu harcamalarındaki artışın kısa vadede büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Orta vadeli büyüme görünümü ise ciddi siyasi belirsizliğe konu, ancak gelişmekte ciddi yurt içi ve yurt dışı dengesizlikler ışığında büyümenin büyük ölçüde bastırılacağı görüşündeyiz" dedi.

Komisyon, Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 74,4, 2023 yılında yüzde 69,4 olacağı ve 2024'te yüzde 54,7'ye yavaşlayacağını tahmin etti.